Восемь жалоб на ход выборов подали в Новосибирской области

«В день голосования в Избирательные комиссии всех уровней поступило восемь жалоб, из них 7 рассмотрены, одна будет рассмотрена чуть позже. Основная тема жалоб — незаконная агитация. В частности, поступила жалоба на бейджи. Есть один запрос от Роскомнадзора о размещении информации в сети интернет. Есть жалоба на агитацию в ночь перед выборами. Что касается материалов, которые проверяются правоохранительными органами, по некоторым избирательным участкам наблюдатели или члены избирательной комиссии с правом избирательного голоса, представляющие кандидатов, сообщали о подвозе избирателей. Все факты проверяются. В настоящий момент подтвержденных фактов нет», — заявили в Избирательной комиссии.