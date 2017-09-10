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11:47 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Восемь жалоб на ход выборов подали в Новосибирской области

Информация о подвозе избирателей на участки для голосования не подтвердилась, рассказали «Вестям» в Избирательной комиссии НСО.

Восемь жалоб на ход выборов подали в Новосибирской области, об этом рассказали «Вестям» в Избирательной комиссии НСО.

«В день голосования в Избирательные комиссии всех уровней поступило восемь жалоб, из них 7 рассмотрены, одна будет рассмотрена чуть позже. Основная тема жалоб — незаконная агитация. В частности, поступила жалоба на бейджи. Есть один запрос от Роскомнадзора о размещении информации в сети интернет. Есть жалоба на агитацию в ночь перед выборами. Что касается материалов, которые проверяются правоохранительными органами, по некоторым избирательным участкам наблюдатели или члены избирательной комиссии с правом избирательного голоса, представляющие кандидатов, сообщали о подвозе избирателей. Все факты проверяются. В настоящий момент подтвержденных фактов нет», — заявили в Избирательной комиссии.

По данным на 12 часов, явка составляет 5,18%. Суммарно на выборах проголосовали человек 6532 человека. .

Явка на довыборах в Заксобрание НСО составляет 3,64%, в Горсовет — 2,3%.

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