Николай Меркушкин поздравил самарцев с Днем города

Источник: Volga News

«Этот праздник дарит всем жителям нашего областного центра чувство единства и сплоченности, причастности к исторической судьбе родного города, к его великим свершениям», — обратился к самарцам глава региона.

Губернатор отметил, что в прошлом году при поддержке президента России Владимира Путина Самара была удостоена почетного звания «Город трудовой и боевой славы». «Богатая и насыщенная история городского округа, удивительные судьбы людей, строивших и развивавших Самару, вписаны золотыми буквами в летопись России», — говорится в поздравлении.

Сегодня, по словам Николая Меркушкина, Самара — важный экономический, транспортный, научный и культурный центр страны, обладающий большим потенциалом развития. Уникальные возможности открывает перед мегаполисом подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу. Руководитель региона считает это историческим шансом для развития Самары и всей области, важным инструментом, позволяющим решить многие городские проблемы, копившиеся годами, в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры, коммунального хозяйства, благоустройства территории.