Николай Меркушкин поздравил самарцев с Днем города
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин поздравил жителей Самары с Днем города.
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин поздравил жителей Самары с Днем города.
«Этот праздник дарит всем жителям нашего областного центра чувство единства и сплоченности, причастности к исторической судьбе родного города, к его великим свершениям», — обратился к самарцам глава региона.
Губернатор отметил, что в прошлом году при поддержке президента России Владимира Путина Самара была удостоена почетного звания «Город трудовой и боевой славы». «Богатая и насыщенная история городского округа, удивительные судьбы людей, строивших и развивавших Самару, вписаны золотыми буквами в летопись России», — говорится в поздравлении.
Сегодня, по словам Николая Меркушкина, Самара — важный экономический, транспортный, научный и культурный центр страны, обладающий большим потенциалом развития. Уникальные возможности открывает перед мегаполисом подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу. Руководитель региона считает это историческим шансом для развития Самары и всей области, важным инструментом, позволяющим решить многие городские проблемы, копившиеся годами, в сфере
«Мировое первенство выходит далеко за рамки спортивного мероприятия, так как оставит нам колоссальное наследие, которое будет служить жителям города и всей области многие десятилетия. Мы и дальше будем делать все для того, чтобы сделать Самару комфортным для жизни, динамично развивающимся городом европейского уровня. — пообещал Николай Меркушкин. — Нам предстоит много и слаженно работать. Уверен, что все у нас получится. Жителей Самары всегда отличали трудолюбие, патриотизм, умение сплотиться во имя достижения высоких целей, ответственный, творческий подход к делу».