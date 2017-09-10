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10:22 (мск), источник: Tengrinews

Эрдоган высказался в Астане о безграмотности населения исламских стран

Эрдоган высказался в Астане о безграмотности населения исламских стран, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Такое мнение президент Турции выразил в ходе заседания первого саммита по науке и технологиям Организации исламского сотрудничества.

«Мы исповедуем религию, которая рекомендует нам читать до конца нашей жизни. Исламская цивилизация — это цивилизация науки и знания. В период, когда мусульмане направляли мировую политику, в то же время они были центром знаний и науки и инноваций. И когда в жизни мусульман наука, чтение и исследования перешли на второй план, тогда начался период отставания и упадка», — сказал в своей речи Реджеп Тайип Эрдоган.

«Сегодня 55 процентов населения в исламском мире безграмотны. В странах ОЭСР, в среднем на образование выделяется 5,2 процента от ВВП, но в исламском мире этот процент не достигает даже одного процента. Самые наши успешные дети, самые блестящие “мозги” уходят в западные страны, работают в западных организациях. Мы, к сожалению, потребляем, а не производим в сфере информационных технологий. К сожалению, это делает нас уязвимыми с точки зрения нашей национальной безопасности. Для того, чтобы быть мощной страной, мы должны производить знания лучшим образом. Их обрабатывать», — заявил президент Турции в ходе саммита ОИС в Астане.

Эрдоган заявил, что исламские государства, в рамках Организации исламского сотрудничества, должны делиться знаниями, технологическим достижениям, и проводить обмен студентами, преподавателями, сотрудничать с университетами.

«И Турция готова для этого», — подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

Первый саммит ОИС по науке и технологиям определит приоритеты, цели и задачи в сфере науки, технологий и инноваций в странах — участницах ОИС. Идея созыва Саммита была озвучена Нурсултаном Назарбаевым во время саммита ОИС в Стамбуле в 2016 году.

Организация исламского сотрудничества была создана в 1969 году. В настоящее время ОИС насчитывает 57 государств-членов. Казахстан является членом ОИС с 1995 года.

В 2011 году Казахстан председательствовал в 38-й сессии СМИД ОИС. Встреча проходила в Астане в 2011 году. Знаковым итогом того заседания стало решение его участников переименовать объединение в Организацию исламского сотрудничества.

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