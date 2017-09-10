В Екатеринбурге на избирательном участке проходит проверка: сотни человек голосуют по открепительным

Источник: Reuters

Как передает корреспондент Накануне.RU, на участке проводится проверка.

221 голосующий по открепительному — это большое количество людей и сейчас наблюдатели будут разбирать ситуацию и проверять, нет ли там нарушений, сообщается в трансляции на сайте Дня выборов губернатора Свердловской области.

Отметим, что это новая технология для избирательной системы России, которая впервые будет опробована 10 сентября 2017 года на региональных выборах.

Теперь каждый житель Свердловской области сможет отдать свой голос на ближайшем к нему участке вне зависимости от прописки — от него требуется лишь подать заявление любым удобным для него способом, в том числе через МФЦ.