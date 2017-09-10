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11:25 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Избирательные участки Кубани открылись в единый день голосования в России

В краевой избирательной комиссии с раннего утра кипит работа, все участки открылись исправно и уже есть первые проголосовавшие.

Источник: ГТРК «Кубань»

Сегодня жителям Кубани предстоит выбрать глав поселений, депутатов четырех советов, но самое главное — региональный парламент. В этом году депутатские кресла смогут занять только 70 человек, а не 100, как это было раньше. А вот система формирования парламента осталась прежней — половину его составят депутаты, избранные по одномандатным округам, столько же сформируют по партийным спискам. Нововведением выборов 2017 года является то, что при подсчете голосов итоговые протоколы будут составлены с использованием технологии QR-кодирования. Это поможет избежать ошибок.

Справка
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Общественную безопасность сегодня в крае обеспечивают 7 000 полицейских и свыше 4 000 казаков, дружинников и сотрудников частных охранных предприятий. Предварительные итоги будут известны уже завтра.

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