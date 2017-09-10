Жители Волгоградской области выбирают 315 депутатов

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В Волгоградской области работают 313 избирательных участков, которые смогут принять более 311 тыс. избирателей. К своим обязанностям приступили 3389 членов участковых комиссий, работают 313 УИК, 21 территориальная избирательная комиссия, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на информацию, опубликованную региональным избиркомом.

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Сегодня, 10 сентября, в регионе выбирают двух областных депутатов, 46 глав сельских поселений, 267 депутатов представительных органов местного самоуправления. Всего планируется распределить 315 мандатов.

Дополнительные выборы депутатов Волгоградской областной думы пройдут по Дзержинскому избирательному округу № 15 и Среднеахтубинскому избирательному округу № 9. На два депутатских мандата в областном парламенте претендуют 10 кандидатов.

По Дзержинскому одномандатному избирательному округу № 15 КПРФ выдвинула Евгения Олейникова, «Единая Россия» — Алексея Васина, ЛДПР — Андрея Бодякина, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Волгоградской области — Евгения Кареликова, «Справедливая Россия» — Ольгу Мамыкину.

По Среднеахтубинскому одномандатному избирательному округу № 9 за депутатское кресло будут бороться Денис Плакущев (от КПРФ), Михаил Струк (от «Единой России»), Екатерина Карташова (от ЛДПР), Валентина Луговец (от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» в Волгоградской области), а также Александр Белов, выдвинутый «Справедливой Россией».

Выборы в органы местного самоуправления проходят в 17 районах Волгоградской области — в поселениях Быковского, Городищенского, Дубовского, Еланского, Жирновского, Иловлинского, Камышинского, Киквидзенского, Котельниковского, Котовского, Ленинского, Нехаевского, Новоаннинского, Ольховского, Палласовского, Старополтавского и Чернышковского районов. Кроме того, новый состав городской думы избирают жители городского округа города Михайловка.