«Невыборные» лотереи принесли квартиры трем свердловчанам

«О проведении лотерей я не знаю, но я слышал, что будет проводиться фестиваль (“Уральские самоцветы” — прим.ред.). Он с выборами никак не связан, так как проводится с 1 августа по 10 октября. Может быть, в Свердловской области такое еще не проводилось, но соседние области такую форму привлечения избирателей на участки используют давно. Но никоим образом событие и участие в нем не соотносятся с итогами голосования либо с поддержкой кандидатов», — пояснил Чайников.