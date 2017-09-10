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12:11 (мск), источник: СуперОмск

Омич обнаружил неизвестного избирателя по своему адресу

В распоряжении «СуперОмска» оказалась жалоба в Кировскую территориальную избирательную комиссию.

Один из членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса от одного из кандидатов написал заявление в адрес председателя УИК № 45.

В документе указано, что в списке избирателей по адресу: Степанца 3 зарегистрировано неизвестное лицо по имени Евгений Романович. Незнакомое имя заметил один из избирателей по адресу места жительства которого и числился Евгений. В жалобе предполагается, что запись сделана с целью «фальсификации волеизъявления граждан». Хотя имя постороннего человека возможно было внесено ошибочно.

Заявитель требует провести соответствующую проверку.

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