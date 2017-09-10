Полиция столичного региона перешла на усиленный режим в день выборов

Источник: РИА "Новости"

На период подготовки и проведения выборов в Москве безопасность обеспечивают более 40 тыс человек. В Подмосковье для контроля за ситуацией создали оперативный штаб. «Такое количество сотрудников задействовали на 9 и 10 сентября», — сообщили РБК в пресс-службе.

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Безопасность обеспечивают «более 22 тыс. сотрудников полиции, более 10 тыс. сотрудников Росгвардии, 4 тыс. членов добровольных народных дружин и общественных формирований правоохранительной направленности», рассказали в МВД. Кроме того, охранять общественный порядок будут курсанты Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.

В сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области также отмечается, что в Подмосковье на охрану порядка направлено более 2,5 тыс. сотрудников органов внутренних дел, более 450 сотрудников частных охранных организаций и почти 200 народных дружинников, в том числе из членов казачьих обществ.

Безопасность дорожного движения у мест голосования обеспечат около 600 сотрудников ГИБДД, говорится на сайте управления. Ведомство отмечает, что расположение постов и маршрутов патрулирования было изменено в зависимости от размещения избирательных комиссий, участков и предвыборных штабов политических партий. «В Подмосковье все избирательные участки обследованы на предмет защищенности. Персонально за каждым подразделением полиции закреплены более 60 специалистов-кинологов со служебными собаками для обследования мест голосования», — говорится в пресс-релизе ведомства.