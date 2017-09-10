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11:31 (мск), источник: ИА REGNUM

Врио губернатора Прикамья отдал свой голос

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников голосовал вместе с супругой на участке 3409, расположенном в Пермском педуниверситете.

Источник: РИА "Новости"

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников проголосовал в первой половине дня 10 сентября на избирательном участке 3409, расположенном в Пермском педагогическом университете. На участок Решетников пришёл вместе с супругой. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, врио главы региона голосовал не по открепительному удостоверения, у него пермская прописка.

После того, как Максим Решетников распорядился своим голосом, он призвал жителей края воспользоваться своим избирательным правом 10 сентября. Он отметил, что в Пермском крае сегодня знаковое событие, которого ждали 17 лет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае 10 сентября проходят выборы губернатора. На этот пост претендует пять кандидатов Владимир Аликин («Справедливая Россия»), Олег Постников (ЛДПР), Максим Решетников («Единая Россия»), Андрей Степанов («Патриоты России») и Ирина Филатова (КПРФ).

Напомним, что до этого прямые выборы губернатора Прикамья проходили 3 декабря 2000 года. Тогда явка составила 49,92%. Среди шести кандидатов победу одержал Юрий Трутнев — 51,48%.

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