Явка на выборах в Новосибирской области к 15 часам превысила 10%
Явка избирателей на выборах в Заксобрание и Горсовет Новосбирска составляет 8,4% и 5% соответственно, рассказали «Вестям» в Избирательной комиссии НСО.
Явка избирателей на выборах в Заксобрание и Горсовет Новосбирска составляет 8,4% и 5% соответственно, рассказали «Вестям» в Избирательной комиссии НСО.
Явка на выборах в Новосибирской области к 15 часам превысила 10%, об этом рассказали «Вестям» в Избирательной комиссии НСО.
На 15.00 часов явка избирателей на выборах в единый день голосования Новосибирской области составила 10,08% (12 701 человек).
В городе Новосибирске:
• по избирательному округу № 21 (часть Железнодорожного и часть Заельцовского районов) — 4799 человек (8,40%)
• по избирательному округу № 14 (часть Калининского района) — 1731 человек (5,00%).
В Новосибирской области:
• В Баганском районе — 289 человек (27,63%)
• В Болотнинском районе — 597 человек (20,71%), (в г. Болотное — 59 человек — 6,09%)
• В Искитимском районе — 546 человек (19,29%)
• В Карасукском районе — 3766 человек (16,66%)
• В Коченевском районе — 279 человек (32,29%)
• В Куйбышевском районе — 162 человека (11,68%)
• В Черепановском районе — 214 человек (26,99%)
• В Чистоозерном районе — 259 человек (27,76%).