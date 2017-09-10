Явка на выборах в Новосибирской области к 15 часам превысила 10%, об этом рассказали «Вестям» в Избирательной комиссии НСО.

В Новосибирской области:

• В Баганском районе — 289 человек (27,63%)

• В Болотнинском районе — 597 человек (20,71%), (в г. Болотное — 59 человек — 6,09%)

• В Искитимском районе — 546 человек (19,29%)

• В Карасукском районе — 3766 человек (16,66%)

• В Коченевском районе — 279 человек (32,29%)

• В Куйбышевском районе — 162 человека (11,68%)

• В Черепановском районе — 214 человек (26,99%)

• В Чистоозерном районе — 259 человек (27,76%).