За первые два часа в Калининградской области проголосовали 2,05% избирателей

Источник: Калининград.Ru

За первые два часа работы избирательных участков — с 07:00 до 09:00 — проголосовало чуть более 15 тысяч жителей Калининградской области. Об этом на брифинге рассказала глава облизбиркома Инесса Винярская.

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Показатель явки составляет 2,05% от всех зарегистрированных избирателей в регионе. Самые низкие показатели по явке зафиксированы в Калининграде.