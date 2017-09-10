За первые два часа в Калининградской области проголосовали 2,05% избирателей
На участки пришли чуть более 15 тысяч человек.
На участки пришли чуть более 15 тысяч человек.
За первые два часа работы избирательных участков — с 07:00 до 09:00 — проголосовало чуть более 15 тысяч жителей Калининградской области. Об этом на брифинге рассказала глава облизбиркома Инесса Винярская.
Показатель явки составляет 2,05% от всех зарегистрированных избирателей в регионе. Самые низкие показатели по явке зафиксированы в Калининграде.
Отметим, что в 2017 году выборы проходят с 07:00 до 21:00. Время для голосования увеличили депутаты областной Думы.