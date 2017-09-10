Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США выплатят семье российского боксера 22 млн долларов
Девятимесячную девочку отравил гомеопатический браслет
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
Ученые обнаружили витамин, который может привести к развитию рака
В Швейцарии подтвердили конфискацию «золота Януковича»
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
Лучше не смотреть: чем Крымский мост опять огорчил украинцев -СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Стройные ноги и осиная талия: Володина предстала в купальнике
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
"Русская Кардашьян" порадовала Сеть "прелестями в песке" - СМИ
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Салют водородной бомбе
11:49 (мск), источник: Калининград.Ru

За первые два часа в Калининградской области проголосовали 2,05% избирателей

На участки пришли чуть более 15 тысяч человек.

Источник: Калининград.Ru

За первые два часа работы избирательных участков — с 07:00 до 09:00 — проголосовало чуть более 15 тысяч жителей Калининградской области. Об этом на брифинге рассказала глава облизбиркома Инесса Винярская.

Справка
Без открепительных: как теперь голосовать на выборах не по месту жительстваВ единый день голосования избиркомы опробуют в 20 регионах новую систему включения граждан в списки избирателей по месту их пребывания

Показатель явки составляет 2,05% от всех зарегистрированных избирателей в регионе. Самые низкие показатели по явке зафиксированы в Калининграде.

Отметим, что в 2017 году выборы проходят с 07:00 до 21:00. Время для голосования увеличили депутаты областной Думы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Туризм на коленях»: как вандалы портят информационные указатели в Калининграде
Голосование на выборах началось по всей России
Киев: Россию на Генассамблее ООН ждет «немало неожиданностей»
Голосование в трех регионах России продлили на час
Трамп обратился к американцам перед наступлением урагана «Ирма»
Соратники Саакашвили добыли план властей по его нейтрализации
Число жертв землетрясения в Мексике достигло 90 человек
Учитель ответил на слова Поклонской о новом иске против него
Спорт
«Зенит» в игре с «Динамо» попробует продлить серию без поражений Петербургский клуб остается единственным, кто не познал горечь поражений в текущем розыгрыше РФПЛ
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Эдгард Запашный назвал сына редким именем Представитель известной цирковой династии выбрал сыну необычное имя.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь