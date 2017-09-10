Экс-глава Прикамья Геннадий Игумнов назвал выборы губернатора «возвращением демократии»

«Событие не рядовое — первые за 17 лет выборы главы администрации Пермского края. Считаю это очень важное демократическое достижение. Отмена выборов в 2004 году была абсолютно неправильным шагом, — заявил Игумнов. — Когда выборы стали отменять на разных уровнях, я считал, что это было потерей тех завоеваний, которые у нас были, начиная с 1992 года. Сейчас, слава богу, выборы стали потихоньку возвращать. Избиратели должны понимать, что от их выбора зависит, кто будет руководителем Пермского края. А руководство должно помнить, что их главный работодатель — не президент, а избиратель».