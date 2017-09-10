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12:14 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Экс-глава Прикамья Геннадий Игумнов назвал выборы губернатора «возвращением демократии»

ПЕРМЬ, 10 сентября, ФедералПресс. Бывший губернатор Пермской области Геннадий Игумнов отдал свой голос на выборах губернатора Пермского края. Собравшимся журналистам он рассказал, что считает возвращение всенародных выборов главы региона важным достижением.

«Событие не рядовое — первые за 17 лет выборы главы администрации Пермского края. Считаю это очень важное демократическое достижение. Отмена выборов в 2004 году была абсолютно неправильным шагом, — заявил Игумнов. — Когда выборы стали отменять на разных уровнях, я считал, что это было потерей тех завоеваний, которые у нас были, начиная с 1992 года. Сейчас, слава богу, выборы стали потихоньку возвращать. Избиратели должны понимать, что от их выбора зависит, кто будет руководителем Пермского края. А руководство должно помнить, что их главный работодатель — не президент, а избиратель».

Напомним, Игумнов был первым всенародно избранным губернатором Прикамья. Он руководил регионом с 1996 по 2000 год.

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