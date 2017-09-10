Видеофакт: Мэр Минска Шорец пересел на броневик
Корреспонденту Sputnik Беларусь удалось запечатлеть на видео, как в выходной день градоначальник решил поменять свой служебный автомобиль на военный VOLAT.
Корреспонденту Sputnik Беларусь удалось запечатлеть на видео, как в выходной день градоначальник решил поменять свой служебный автомобиль на военный VOLAT.
Председатель горисполкома Андрей Шорец в воскресенье пересел на бронеавтомобиль VOLAT. Свой выбор он объяснил тем, что сегодня в рамках празднования Дня города пройдет День танкиста. Броневик был украшен символикой компании Wargaming, которая организует это мероприятие.
Андрей Шорец вместе с собой усадил на переднее сиденье дочку Дарью. От здания мэрии по перекрытому проспекту Независимости они отправились на открытие Минского полумарафона. Разъезжать на броневике по городу Шорец намерен в течении всего сегодняшнего дня.
Бронеавтомобиль VOLAT производит Минский завод колесных тягачей. Такая техника используется силами специальных операций.