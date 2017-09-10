Видеофакт: Мэр Минска Шорец пересел на броневик

Председатель горисполкома Андрей Шорец в воскресенье пересел на бронеавтомобиль VOLAT. Свой выбор он объяснил тем, что сегодня в рамках празднования Дня города пройдет День танкиста. Броневик был украшен символикой компании Wargaming, которая организует это мероприятие.