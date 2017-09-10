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13:15 (мск), источник: Sputnik.by

Видеофакт: Мэр Минска Шорец пересел на броневик

Корреспонденту Sputnik Беларусь удалось запечатлеть на видео, как в выходной день градоначальник решил поменять свой служебный автомобиль на военный VOLAT.

Источник: Sputnik.by

Председатель горисполкома Андрей Шорец в воскресенье пересел на бронеавтомобиль VOLAT. Свой выбор он объяснил тем, что сегодня в рамках празднования Дня города пройдет День танкиста. Броневик был украшен символикой компании Wargaming, которая организует это мероприятие.

Андрей Шорец вместе с собой усадил на переднее сиденье дочку Дарью. От здания мэрии по перекрытому проспекту Независимости они отправились на открытие Минского полумарафона. Разъезжать на броневике по городу Шорец намерен в течении всего сегодняшнего дня.

Бронеавтомобиль VOLAT производит Минский завод колесных тягачей. Такая техника используется силами специальных операций.

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