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13:09 (мск), источник: Kazinform

Астанинская декларация принята на саммите ОИС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Астанинская декларация принята на первом саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Мы сегодня всесторонне обсудили пути развития науки и технологий и убедились в ее актуальности для всех нас. Для развития данной сферы необходимо единство. Мы должны показать это. Доказательство этому будет служить итоговый политический документ саммита — принятие Астанинской декларации. В связи с этим позвольте объявить о принятии Астанинской декларации», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, в рамках саммита был принят итоговый отчет по вопросам мусульман-рохинджа Мьянмы.

«В своей речи я говорил о трагических событиях в Мьянме. По инициативе турецкой стороны на эту тему был разработан итоговый отчет председателя заседания глав государств и правительств по вопросам мусульман-рохинджа Мьянмы в рамках саммита ОИС по науке и технологиям. Если нет возражений, примем этот отчет», — резюмировал Президент.

Напомним, в столичном Дворце независимости начал работу первый Саммит ОИС по науке и технологиям с участием глав ряда государств. Саммит определит приоритеты, цели и задачи в сфере развития науки, технологий и инноваций в странах-участницах ОИС. Идея созыва саммита была озвучена Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым во время Саммита ОИС в Стамбуле в 2016 году. Тема Саммита — «Наука, технологии, инновации и модернизация в исламском мире».

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