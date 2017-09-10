Астанинская декларация принята на саммите ОИС
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Астанинская декларация принята на первом саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Астанинская декларация принята на первом саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы сегодня всесторонне обсудили пути развития науки и технологий и убедились в ее актуальности для всех нас. Для развития данной сферы необходимо единство. Мы должны показать это. Доказательство этому будет служить итоговый политический документ саммита — принятие Астанинской декларации. В связи с этим позвольте объявить о принятии Астанинской декларации», — сказал Нурсултан Назарбаев.
Кроме того, в рамках саммита был принят итоговый отчет по вопросам
«В своей речи я говорил о трагических событиях в Мьянме. По инициативе турецкой стороны на эту тему был разработан итоговый отчет председателя заседания глав государств и правительств по вопросам
Напомним, в столичном Дворце независимости начал работу первый Саммит ОИС по науке и технологиям с участием глав ряда государств. Саммит определит приоритеты, цели и задачи в сфере развития науки, технологий и инноваций в