Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США выплатят семье российского боксера 22 млн долларов
Твин Пикс глазами психиатра
Девушка из бедной семьи, ставшая женой князя Монако (фото)
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
В Швейцарии подтвердили конфискацию «золота Януковича»
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
Лучше не смотреть: чем Крымский мост опять огорчил украинцев -СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Стройные ноги и осиная талия: Володина предстала в купальнике
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
"Русская Кардашьян" порадовала Сеть "прелестями в песке" - СМИ
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
14День знаний в российских школах
14:03 (мск), источник: РБК

Захарова ответила на слова постпреда Украины при ООН о «хамстве» Чуркина

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко «нападать горазд на мертвых», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала высказывание дипломата о «хамстве» Виталия Чуркина.

Источник: РИА "Новости"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в разговоре с РБК слова постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, который сравнил работу действующего постпреда России при организации Василия Небензи с деятельностью покойного Виталия Чуркина и отметил, что новый постпред демонстрирует более спокойный и взвешенный подход.

Украинский постпред при ООН нападать горазд на мертвых. В лицо Чуркину он такого сказать не смел, трусил.
Мария Захарова
Официальный представитель МИД России


На высказывание украинского дипломата также отреагировали и в Совете Федерации. Член комитета верхней палаты парламента по международным делам Сергей Цеков в комментарии RT подчеркнул, что слова Ельченко «совершенно неуместны, не соответствуют действительности».

Читайте также
Киев пообещал России «немало неожиданностей» к Генассамблее ООН

«Ельченко ничем не отличается от всех других политиков Украины, которые на протяжении многих лет демонстрируют абсолютно агрессивную политику к России», — отметил Цеков.

Накануне, 9 сентября, постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что новый постоянный представитель России в международной организации Василий Небензя своей работой демонстрирует совершенно новый стиль, который Киев расценил как поворот к лучшему в международных отношениях.

«Однако заметно, что очень резко изменился стиль и, я сказал бы, к лучшему. Это, конечно, не означает изменения позиции России, но нет того хамства и неприкрытой злобы по отношению к Украине, которую постоянно с огромным удовольствием демонстрировал покойный господин Чуркин», — украинский дипломат.

До этого Ельченко сообщил о том, что Украина готовится озвучить на 72-й сессии Генассамблеи ООН ряд претензий к России, которые принесут Москве «немало неожиданностей». Детали будущих заявлений Киева дипломат разглашать не стал.

 «Можем выбить РФ из Крыма силой?»: послание Порошенко к Раде
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
Задержан глава дочерней компании «Роснефти»
Голосование в трех регионах России продлили на час
Трамп обратился к американцам перед наступлением урагана «Ирма»
Сотникова прокомментировала слухи о завершении карьеры
Число жертв землетрясения в Мексике достигло 90 человек
Учитель ответил на слова Поклонской о новом иске против него
Спорт
Расплескалась синева. «Ман Сити» разрывает «Ливерпуль» Главный матч английского уикенда завершается неожиданным разгромом
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Апартаменты признают новым видом жилья
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Эдгард Запашный назвал сына редким именем Представитель известной цирковой династии выбрал сыну необычное имя.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь