Захарова ответила на слова постпреда Украины при ООН о «хамстве» Чуркина

Источник: РИА "Новости"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в разговоре с РБК слова постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, который сравнил работу действующего постпреда России при организации Василия Небензи с деятельностью покойного Виталия Чуркина и отметил, что новый постпред демонстрирует более спокойный и взвешенный подход.

Украинский постпред при ООН нападать горазд на мертвых. В лицо Чуркину он такого сказать не смел, трусил. Мария Захарова Официальный представитель МИД России



На высказывание украинского дипломата также отреагировали и в Совете Федерации. Член комитета верхней палаты парламента по международным делам Сергей Цеков в комментарии RT подчеркнул, что слова Ельченко «совершенно неуместны, не соответствуют действительности».

«Ельченко ничем не отличается от всех других политиков Украины, которые на протяжении многих лет демонстрируют абсолютно агрессивную политику к России», — отметил Цеков.

Накануне, 9 сентября, постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что новый постоянный представитель России в международной организации Василий Небензя своей работой демонстрирует совершенно новый стиль, который Киев расценил как поворот к лучшему в международных отношениях.



«Однако заметно, что очень резко изменился стиль и, я сказал бы, к лучшему. Это, конечно, не означает изменения позиции России, но нет того хамства и неприкрытой злобы по отношению к Украине, которую постоянно с огромным удовольствием демонстрировал покойный господин Чуркин», — украинский дипломат.