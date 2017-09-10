Захарова ответила на слова постпреда Украины при ООН о «хамстве» Чуркина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в разговоре с РБК слова постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, который сравнил работу действующего постпреда России при организации Василия Небензи с деятельностью покойного Виталия Чуркина и отметил, что новый постпред демонстрирует более спокойный и взвешенный подход.
Украинский постпред при ООН нападать горазд на мертвых. В лицо Чуркину он такого сказать не смел, трусил.
Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России
На высказывание украинского дипломата также отреагировали и в Совете Федерации. Член комитета верхней палаты парламента по международным делам Сергей Цеков в комментарии RT подчеркнул, что слова Ельченко «совершенно неуместны, не соответствуют действительности».
«Ельченко ничем не отличается от всех других политиков Украины, которые на протяжении многих лет демонстрируют абсолютно агрессивную политику к России», — отметил Цеков.
Накануне, 9 сентября, постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что новый постоянный представитель России в международной организации Василий Небензя своей работой демонстрирует совершенно новый стиль, который Киев расценил как поворот к лучшему в международных отношениях.
«Однако заметно, что очень резко изменился стиль и, я сказал бы, к лучшему. Это, конечно, не означает изменения позиции России, но нет того хамства и неприкрытой злобы по отношению к Украине, которую постоянно с огромным удовольствием демонстрировал покойный господин Чуркин», — украинский дипломат.
До этого Ельченко сообщил о том, что Украина готовится озвучить на 72-й сессии Генассамблеи ООН ряд претензий к России, которые принесут Москве «немало неожиданностей». Детали будущих заявлений Киева дипломат разглашать не стал.
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