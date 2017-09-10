«Мертвую душу» включили в список избирателей на Среднем Урале
Всего подтверждено 7 нарушений.
Всего подтверждено 7 нарушений.
На одном из избирательных участков в Свердловской области обнаружилась «мертвая душа». Как сообщили «Уралинформбюро» в
Всего по состоянию на 14.00 в ситуационный центр поступило 16 жалоб на нарушения, подтвердились 7 из них. Помимо обнаруженной «мертвой души» в трех случаях в список избирателей включены лица, не проживающие и не зарегистрированные в квартире, председатель УИК 2488 не надел бейдж, один свердловчанин отсутствует в списке избирателей с постоянной пропиской, в другом перечне в отчестве жительницы региона была допущена ошибка.
10 сентября в Свердловской области выбирают губернатора, мэров 4 муниципалитетов и депутатов 4 дум.