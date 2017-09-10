Тагильский депутат Горячкин в день выборов угодил в полицию

В Нижнем Тагиле произошло нападение на кандидата в депутаты гордумы Вячеслава Горячкина. Пострадавший написал заявление в полицию. Информацию об этом «Уралинформбюро» подтвердили в ОП № 19 Нижнего Тагила.

По данным СМИ, в ходе объездов избирательных участков Горячкин обнаружил автобусы, на бортах которого была размещена агитинформация о кандидате в гордуму Игоре Темнове.

Горячкин бросился в погоню за одним из автобусов. Водитель последнего выскочил из салона и начал кидаться камнями в сторону политика. Отделавшись испугом, кандидат в депутаты поехал в полицию писать заявление.