Владивосток проголосовал: участки закрыты, комиссии приступили к подсчету голосов
Явка составила около 15%
Явка составила около 15%
Владивосток, 10 сентября, PrimaMedia.
Владивосток проголосовал на выборах депутатов Думы Владивостока. В 20.00 закрылись все участки для голосования, участковые комиссии приступили к обработке бюллетеней и подсчету голосов. Первые результаты подсчетов будут оглашены в понедельник, 11 сентября. По предварительной оценке, явка во Владивостоке составила порядка 15% от общего числа избирателей, сообщил ИА PrimaМedia председатель Владивостокской городской избирательной комиссии Николай Кичатов.
— Голосование завершилось, в 20.00 были закрыты все избирательные участки, началась работа комиссий. Точных данных об итоговой явке пока нет, приблизительно она составила порядка 15%. Первые результаты выборов будут известны в понедельник, — сообщил корр. ИА PrimaMedia председатель ВГМИК.
По словам Николая Кичатова, серьезных нарушений, способных оказать влияние на ход выборов, горизбирком не зафиксировал. Жалобы со стороны участников выборов поступали, но не больше, чем обычно.
Напомним, что сегодня, в Единый день голосования во Владивостоке выбирали депутатов городской думы. Голосование началось в 8.00 и завершилось в 20.00. На 35 мест претендуют более 200 человек. Это представители шести партий: четырех парламентских партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за справедливость»), а также выдвиженцы от «Народной партии «За женщин России» и «Коммунистической партии социальной справедливости» (КПСС). Выборы пройдут по
По состоянию на 15.00, самый высокий процент явки был зафиксирован в Большом Камне — 33,5%. Также активно голосовали жители ЗАТО Фокино и Лазовского района, здесь явка составила почти 30%. В Находке — 20%, в Арсеньеве и Артеме — почти 18%, в Дальнегорске — 16%.