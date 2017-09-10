Владивосток проголосовал: участки закрыты, комиссии приступили к подсчету голосов

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 10 сентября, PrimaMedia.

Владивосток проголосовал на выборах депутатов Думы Владивостока. В 20.00 закрылись все участки для голосования, участковые комиссии приступили к обработке бюллетеней и подсчету голосов. Первые результаты подсчетов будут оглашены в понедельник, 11 сентября. По предварительной оценке, явка во Владивостоке составила порядка 15% от общего числа избирателей, сообщил ИА PrimaМedia председатель Владивостокской городской избирательной комиссии Николай Кичатов.

— Голосование завершилось, в 20.00 были закрыты все избирательные участки, началась работа комиссий. Точных данных об итоговой явке пока нет, приблизительно она составила порядка 15%. Первые результаты выборов будут известны в понедельник, — сообщил корр. ИА PrimaMedia председатель ВГМИК.

По словам Николая Кичатова, серьезных нарушений, способных оказать влияние на ход выборов, горизбирком не зафиксировал. Жалобы со стороны участников выборов поступали, но не больше, чем обычно.

Напомним, что сегодня, в Единый день голосования во Владивостоке выбирали депутатов городской думы. Голосование началось в 8.00 и завершилось в 20.00. На 35 мест претендуют более 200 человек. Это представители шести партий: четырех парламентских партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за справедливость»), а также выдвиженцы от «Народной партии «За женщин России» и «Коммунистической партии социальной справедливости» (КПСС). Выборы пройдут по мажоритарно-пропорциональной системе. 18 мандатов будут у партий, 17 — у одномандатников. Кроме этого, выборы представительных органов сегодня проходили в Лазовском муниципальном районе, а также в шести городских округах — Артеме, Находке, Арсеньеве, Дальнегорске, Большом Камне, ЗАТО Фокино.