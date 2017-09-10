Явка на выборах в Прикамье достигла 22,96%

«Когда отменили прямые выборы, я выступал в прессе и говорил о том, что это недопустимо. Я рад, что теперь выборы возвращаются, так как трудности для Пермского края нарастают с каждым днём, поэтому необходимо, чтобы во главе региона стояли грамотные руководители», — пояснил он.

«Губернатора мы выбирали давно. с тех пор прошло больше 10 лет, — заявил он. — Но мы вернулись к этому, президент услышал желание народа: вернул прямые выборы губернаторов. Сегодня в 16 регионах проходят выборы, и мы с вами имеем к этому прямое отношение. Я с большим удовольствием пришёл и проголосовал, реализовал своё конституционное право. Я считаю, что сегодня, действительно, знаковый день, и большинство пермяков вспомнит о том, что они граждане России».

