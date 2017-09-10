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14:32 (мск), источник: NewsKo

Явка на выборах в Прикамье достигла 22,96%

По данным крайизбиркома, явка на губернаторских выборах в Прикамье в 14.00 достигла 22,96%.

Напомним, сегодня в регионе проходят выборы губернатора Пермского края.

На кресло главы региона претендуют врио губернатора Пермского края Максим Решетников («Единая Россия»), Владимир Аликин («Справедливая Россия»), председатель совета реготделения партии «Патриоты России» Андрей Степанов, координатор реготделения ЛДПР Олег Постников и кандидат от КПРФ Ирина Филатова.

По словам экс-губернатора Пермской области Геннадия Игумнова, который ранним утром пришёл проголосовать на участок, сегодня в регионе происходит важное демократическое событие.

«Когда отменили прямые выборы, я выступал в прессе и говорил о том, что это недопустимо. Я рад, что теперь выборы возвращаются, так как трудности для Пермского края нарастают с каждым днём, поэтому необходимо, чтобы во главе региона стояли грамотные руководители», — пояснил он.

Также на избирательном участке побывал и депутат Госдумы РФ Игорь Шубин:

«Губернатора мы выбирали давно. с тех пор прошло больше 10 лет, — заявил он. — Но мы вернулись к этому, президент услышал желание народа: вернул прямые выборы губернаторов. Сегодня в 16 регионах проходят выборы, и мы с вами имеем к этому прямое отношение. Я с большим удовольствием пришёл и проголосовал, реализовал своё конституционное право. Я считаю, что сегодня, действительно, знаковый день, и большинство пермяков вспомнит о том, что они граждане России».

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