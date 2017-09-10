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15:20 (мск), источник: РИА Новости

Саакашвили по громкой связи попросили покинуть поезд, следующий на Украину

ПШЕМЫШЛЬ (Польша), 10 сен — РИА Новости. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по громкой связи попросили покинуть поезд, на котором он надеялся пересечь польско-украинскую границу, корреспондент РИА Новости с места событий.

Источник: Reuters

«В нашем поезде находится лицо без права въезда на территорию Украины. Поезд не поедет, пока это лицо не покинет поезд», — объявили по громкой связи в вагонах.

На вокзале польского Пшемышля Саакашвили сел в поезд, следующий до украинского Киева через Львов.

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На вокзале он подтвердил журналистам, что намерен вернуться на Украину по украинскому паспорту и добиваться восстановления своих прав, в том числе гражданства Украины.

Ранее Саакашвили заявлял, что выедет из Польши на Украину через автомобильный пограничный пункт пропуска «Корчева-Краковец».

Здесь с утра стоит очередь длиной несколько сотен метров из автомобилей преимущественно польской и украинской регистрации.

Пограничники в прекратили пропуск машин и пропускают только автобусы, очередь же легковых автомобилей не двигается.

Михаила Саакашвили лишил украинского гражданства президент страны Петр Порошенко. Это решение объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении.

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