Саакашвили по громкой связи попросили покинуть поезд, следующий на Украину
ПШЕМЫШЛЬ (Польша), 10 сен — РИА Новости.
ПШЕМЫШЛЬ (Польша), 10 сен — РИА Новости.
«В нашем поезде находится лицо без права въезда на территорию Украины. Поезд не поедет, пока это лицо не покинет поезд», — объявили по громкой связи в вагонах.
На вокзале польского Пшемышля Саакашвили сел в поезд, следующий до украинского Киева через Львов.
На вокзале он подтвердил журналистам, что намерен вернуться на Украину по украинскому паспорту и добиваться восстановления своих прав, в том числе гражданства Украины.
Ранее Саакашвили заявлял, что выедет из Польши на Украину через автомобильный пограничный пункт пропуска «Корчева-Краковец».
Здесь с утра стоит очередь длиной несколько сотен метров из автомобилей преимущественно польской и украинской регистрации.
Пограничники в прекратили пропуск машин и пропускают только автобусы, очередь же легковых автомобилей не двигается.
Михаила Саакашвили лишил украинского гражданства президент страны Петр Порошенко. Это решение объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.