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21:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

28,84% избирателей отдали свои голоса на муниципальных выборах в Приангарье к 18.00

Байкальск является текущим лидером по явке.

Источник: IrkutskMedia.ru

Явка избирателей на муниципальных выборах в Иркутской области составляет 28,84% (219 825 избирателей) по данным на 18.00. Промежуточным лидером по явке является Байкальск: там на выборы пришло 43,93% избирателей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Облизбирком.

В Жигаловском районе проголосовало 40,61% избирателей, в Слюдянском — 40,55%, в Тулунском — 40,65%, в Усольском — 32,2%, в Бодайбинском — 34,81%, в Усолье-Сибирском — 32,23%, в Шелехове — 27,82%, в Вихоревке — 24,19%.

Всего поступила одна официальная жалоба. Это подвоз избирателей в Смоленщине.

Напомним, 543 муниципальные кампании проходят в Иркутской области в единый день голосования сегодня, 10 сентября. Избираются мэры Бодайбинского, Слюдянского, Жигаловского, Усольского и Тулунского районов, а также Усолья-Сибирского. Кроме того, избираются 98 депутатов 13-ти представительных органов городских округов и муниципальных районов, 244 главы муниципальных образований, замещается 2649 депутатских мандатов. В проведении выборов задействованы 31 территориальная и 1016 участковых комиссий.

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