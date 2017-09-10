28,84% избирателей отдали свои голоса на муниципальных выборах в Приангарье к 18.00
Байкальск является текущим лидером по явке.
Байкальск является текущим лидером по явке.
Явка избирателей на муниципальных выборах в Иркутской области составляет 28,84% (219 825 избирателей) по данным на 18.00. Промежуточным лидером по явке является Байкальск: там на выборы пришло 43,93% избирателей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Облизбирком.
В Жигаловском районе проголосовало 40,61% избирателей, в Слюдянском — 40,55%, в Тулунском — 40,65%, в Усольском — 32,2%, в Бодайбинском — 34,81%, в
Всего поступила одна официальная жалоба. Это подвоз избирателей в Смоленщине.
Напомним, 543 муниципальные кампании проходят в Иркутской области в единый день голосования сегодня, 10 сентября. Избираются мэры Бодайбинского, Слюдянского, Жигаловского, Усольского и Тулунского районов, а также