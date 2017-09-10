28,84% избирателей отдали свои голоса на муниципальных выборах в Приангарье к 18.00

Источник: IrkutskMedia.ru

Явка избирателей на муниципальных выборах в Иркутской области составляет 28,84% (219 825 избирателей) по данным на 18.00. Промежуточным лидером по явке является Байкальск: там на выборы пришло 43,93% избирателей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Облизбирком.

В Жигаловском районе проголосовало 40,61% избирателей, в Слюдянском — 40,55%, в Тулунском — 40,65%, в Усольском — 32,2%, в Бодайбинском — 34,81%, в Усолье-Сибирском — 32,23%, в Шелехове — 27,82%, в Вихоревке — 24,19%.

Всего поступила одна официальная жалоба. Это подвоз избирателей в Смоленщине.