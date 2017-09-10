Явка на выборах в Новосибирской области на 18 часов составила 13,1%
Суммарно на избирательные участки в регионе пришли 16,5 тысяч человек, рассказали «Вестям» в Избиркоме НСО.
Суммарно на избирательные участки в регионе пришли 16,5 тысяч человек, рассказали «Вестям» в Избиркоме НСО.
Явка на выборах в Новосибирской области на 18 часов составила 13,11%, об этом «Вестям» сообщили в Избиркоме НСО.
Суммарно на избирательные участки в регионе пришли 16 529 человек.
В городе Новосибирске:
• по избирательному округу № 21 (часть Железнодорожного и часть Заельцовского районов) — 6 637 человек (11,62%)
• по избирательному округу № 14 (часть Калининского района) — 2 373 человек (6,86%).
В Новосибирской области:
• В Баганском районе — 386 человек (36,90%)
• В Болотнинском районе — 745 человек (25,84%), (в г. Болотное — 85 человек — 8,77%)
• В Искитимском районе — 683 человек (24,13%)
• В Карасукском районе — 4453 человек (19,69%)
• В Коченевском районе — 355 человек (41,09%)
• В Куйбышевском районе — 207 человека (14,92%)
• В Черепановском районе — 282 человек (35,56%)
• В Чистоозерном районе — 323 человек (34,62%).