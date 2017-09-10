Явка на выборах в Новосибирской области на 18 часов составила 13,1%

Явка на выборах в Новосибирской области на 18 часов составила 13,11%, об этом «Вестям» сообщили в Избиркоме НСО.

• В Баганском районе — 386 человек (36,90%)

• В Болотнинском районе — 745 человек (25,84%), (в г. Болотное — 85 человек — 8,77%)

• В Искитимском районе — 683 человек (24,13%)

• В Карасукском районе — 4453 человек (19,69%)

• В Коченевском районе — 355 человек (41,09%)

• В Куйбышевском районе — 207 человека (14,92%)

• В Черепановском районе — 282 человек (35,56%)

• В Чистоозерном районе — 323 человек (34,62%).