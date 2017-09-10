Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
Почему натуральное — не значит полезное
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
"Категория аутсайдеров": что не так с российскими самолетами
В Швейцарии подтвердили конфискацию «золота Януковича»
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Лучше не смотреть: чем Крымский мост опять огорчил украинцев -СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Новейшая ПВО "Сосна" сбивает цели на пролете: СМИ публикуют видео
Осиная талия: Володина предстала в купальнике
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
"Русская Кардашьян" порадовала Сеть "прелестями в песке" - СМИ
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Салют водородной бомбе
16:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве

Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании на муниципальных выборах в Москве, пишет «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

Президент проголосовал на участке номер 2151, располагающемся в здании Российской академии наук (РАН).

Читайте также
Голосование на выборах началось по всей России

Поприветствовав сотрудников УИКа Путин предъявил паспорт, получил бюллетень и отправился в кабинку для голосования. После этого он подошел к одной из прозрачных урн и опустил в нее документ.

На участке номер 2151 явка была невысокой в отличие от 2016 года, когда на нем проходили выборы депутатов Государственной Думы. По данным секретаря участка Галины Поплетеевой, к 11:40 по московскому времени на участке проголосовал 51 человек из 1328 граждан, приписанных к участку. Нарушений на участке зафиксировано не было.

Несмотря на приезд Владимира Путина доступ избирателей на участок не ограничивали.

В Москве в воскресенье проходят муниципальные выборы: депутатов районных советов выбирают в 125 муниципалитетах (во всех районах старой Москвы, кроме Щукино, и в городском округе Троицк в Новой Москве). В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов — это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.

Справка
Без открепительных: как теперь голосовать на выборах не по месту жительстваВ единый день голосования избиркомы опробуют в 20 регионах новую систему включения граждан в списки избирателей по месту их пребывания
Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Онлайн
Событий пока нет
Событий пока нет
Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Медведев: Россияне работают хуже всех
Российскую экономику не спасут даже овощи
Захарова ответила на слова постпреда Украины при ООН о Чуркине
Задержан глава дочерней компании «Роснефти»
Голосование в трех регионах России продлили на час
Трамп обратился к американцам перед наступлением урагана «Ирма»
Сотникова прокомментировала слухи о завершении карьеры
Саакашвили по громкой связи попросили покинуть поезд до Киева
Учитель ответил на слова Поклонской о новом иске против него
Спорт
Расплескалась синева. «Ман Сити» разрывает «Ливерпуль» Главный матч английского уикенда завершается неожиданным разгромом
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Средняя ставка ипотеки впервые опустилась ниже 11%
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Эдгард Запашный назвал сына редким именем Представитель известной цирковой династии выбрал сыну необычное имя.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь