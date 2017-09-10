В избирком Омска по телефону сообщили о массовом вбросе бюллетеней на участок

— Нам сообщили о том, что готовится массовый вброс бюллетеней на участок. Мы не знаем, как к этому относиться. Шутка ли это — вброс! Разослана информация по всем избирательным комиссиям с призывам быть предельно внимательными. Я хочу напомнить: фальсификация на выборах влечёт не только административную, но и уголовную ответственность. Мы не знаем, шутка это или нет, но не отреагировать мы не можем.