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15:00 (мск), источник: Om1.ru

В избирком Омска по телефону сообщили о массовом вбросе бюллетеней на участок

Представители комиссии пока не знают, как к относиться к этому предупреждению, но объявили, что в любом случае примут меры.

Только что во время пресс-подхода глава горизбиркома Иван Ходаков выступил с громким заявлением. Возможно, на выборах депутатов Горсовета ожидается вброс. Анонимный звонок с таким сообщением поступил в областную и городскую избирательные комиссии.

Иван Ходаков, председатель Омской городской избирательной комиссии:

 — Нам сообщили о том, что готовится массовый вброс бюллетеней на участок. Мы не знаем, как к этому относиться. Шутка ли это — вброс! Разослана информация по всем избирательным комиссиям с призывам быть предельно внимательными. Я хочу напомнить: фальсификация на выборах влечёт не только административную, но и уголовную ответственность. Мы не знаем, шутка это или нет, но не отреагировать мы не можем.

Как сообщает корреспондент Om1.ru, Ходаков вышел к журналистам очень взволнованным и залпом выпил стакан воды перед тем, как объявить тревожную новость. Затем председатель горизбиркома в таком же беспокойстве умчался — как он пояснил, рассылать письма по избирательным комиссиям на участках.

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