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15:37 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Прикамье наблюдается рост явки по сравнению с прошлогодними выборами

ПЕРМЬ, 10 сентября, ФедералПресс. По состоянию на 15 часов на выборах губернатора пермского края проголосовали 26,95% (525 тыс. 21) избирателей, сообщает крайизбирком.

Сейчас помимо выборов главы региона в Прикамье проходят выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, а также ряд местных референдумов по самообложению граждан. Год назад, когда в регионе одновременно выбирали депутатов Госдумы, заксобрания и пермской Думы явка на 15 часов составляла 21,96%.

«Активность избирателей в текущую кампанию, несмотря на погодные условия, существенно выше, чем в единый день голосования 18 сентября 2016 года. Прежде всего, это связано с тем, что избиратели целых семнадцать лет не выбирали главу Прикамья, да и вся агитационная кампания проходила достаточно чисто, без использования грязных пиар технологий. Думаю, что существенный вклад внесла и наша деятельность по комплексному информированию избирателей. Приглашаю тех, кто ещё не принял участие в выборах прийти на избирательные участки, которые сегодня работают до 22 часов и сделать свой выбор», — прокомментировал глава прикамского крайизбиркома Игорь Вагин.

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