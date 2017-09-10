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15:36 (мск), источник: Om1.ru

Алехин отрицает факт избиения единоросса в автобусе

Лидер омского отделения КПРФ утверждает, что «никого и пальцем не тронул», а все происходящее снимал на видео оператор «Обком-TV».

К концу выборов в Омске продолжают накаляться страсти. Сначала коммунисты обвинили единороссов в подвозе избирателей в автобусах. Затем «ЕР» заявила об избиении их человека представителем КПРФ, а потом в горизбирком позвонил неизвестный и сообщил, что на одном из участков готовится организованный вброс бюллетеней.

При крайне низкой явке, которая за три часа до окончания голосования так и не превысила критического уровня в 25% все происходящее выглядит фарсом, тем не менее полиция расследует сегодняшний инцидент, в котором пострадал помощник депутата Заксобрания Валерия Кокорина Алексей Брудзь, заявивший о том, что на него напал второй секретарь Омского обкома КПРФ Андрей Алехин.

Напомним, инцидент произошел сегодня рядом с избирательным участком № 25 на улице 22 Декабря в Старом Кировске. Коммунисты заметили там странный автобус, на котором были наклейки «Подвоз на участок № 25». Они заблокировали транспорту проезд и вызвали полицию. В салоне оказались представители штаба одного из кандидатов от «Единой России» Валерия Кокорина. В ответ они заявили о том, что в автобусе был избит их человек, так что к моменту подъезда силовиков были написаны сразу два заявления от представителей конкурирующих партий, а Брудзя увезли на обследование в БСМП.

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Однако сам Алехин утверждает, что никого не избивал.

Андрей Алехин, представитель КПРФ:

— Конфликт действительно был, но я пальцем никого не тронул. Все происходящее снимал наш оператор с «Обком-TV», так что доказательства у меня есть. Рядом с остановкой «Магазин» наши люди заметили странный автобус, на заднем стекле которого и на лобовом стекле красовались две таблички, прямо указывающие на подвоз. Оказалось, что это автобус Кокоринского «Нового города» (общественное движение, которое контролирует депутат, — прим.ред.). Мы даже подали жалобу по этому поводу в горизбирком. Депутат Горсовета Иван Федин, заметив нарушение, сразу же позвонил мне. Я подъехал. Действительно, вошел в автобус. Там сидели четыре человека. Они требовали пропустить автобус и угрожали вызвать ГИБДД. После приезда силовиков они предъявили удостоверения помощников депутата Кокорина, среди которых были документы на имя Алексея Будзя и Анатолия Канунникова. Полицейским они заявили, что автобус развозил по участкам наблюдателей. Однако на один участок больше двух наблюдателей невозможно направить, так что полного автобуса наблюдателей, приехавших одновременно на один участок, просто не может быть.

Алехин отметил, что разговор в автобусе действительно велся на повышенных тонах, и, учитывая ситуацию, это понятно. Но никаких телесных повреждений он конкурентам не наносил. Тем не менее все стороны были доставлены в райотдел полиции на улице Кошевого, где с них были взяты официальные объяснения, а Будзя предусмотрительно увезли в больницу. Как отмечают красные, после разбирательств автобус продолжил курсировать по Старому Кировску и развозить людей, и соответствующую информацию КПРФ уже сообщила в избирком.

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