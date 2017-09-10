На выборы свердловского губернатора пожаловались 5 раз
Голосование за депутатов спровоцировало 4 жалобы.
Голосование за депутатов спровоцировало 4 жалобы.
К 16.00 в избирательную комиссию Свердловской области поступило 9 обращений о нарушениях на выборах, которые проходят 10 сентября 2017 года.
Как пояснили «Уралинформбюро» в
По 4 фактам нарушений не установлено, по 4 другим жалобам работает полиция, проверку по последнему обращению ведет соответствующая ТИК.
10 сентября в Свердловской области выбирают губернатора, глав 4 муниципалитетов и депутатов 49 дум. К середине дня явка в регионе составила 26,68%. Избирательные участки закроются в 20.00.