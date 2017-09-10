На выборы свердловского губернатора пожаловались 5 раз

Источник: УралИнформБюро

К 16.00 в избирательную комиссию Свердловской области поступило 9 обращений о нарушениях на выборах, которые проходят 10 сентября 2017 года.

Как пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе комиссии, 5 жалоб связаны с выборами главы региона, 4 — депутатов муниципальных дум (Нижний Тагил, Богданович, Асбест, Режевской ГО).

По 4 фактам нарушений не установлено, по 4 другим жалобам работает полиция, проверку по последнему обращению ведет соответствующая ТИК.