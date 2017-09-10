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16:01 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На выборы свердловского губернатора пожаловались 5 раз

Голосование за депутатов спровоцировало 4 жалобы.

Источник: УралИнформБюро

К 16.00 в избирательную комиссию Свердловской области поступило 9 обращений о нарушениях на выборах, которые проходят 10 сентября 2017 года.

Как пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе комиссии, 5 жалоб связаны с выборами главы региона, 4 — депутатов муниципальных дум (Нижний Тагил, Богданович, Асбест, Режевской ГО).

По 4 фактам нарушений не установлено, по 4 другим жалобам работает полиция, проверку по последнему обращению ведет соответствующая ТИК.

10 сентября в Свердловской области выбирают губернатора, глав 4 муниципалитетов и депутатов 49 дум. К середине дня явка в регионе составила 26,68%. Избирательные участки закроются в 20.00.

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