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16:12 (мск), источник: Nakanune.ru

Екатеринбург остается в аутсайдерах по явке на выборах

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников озвучил промежуточные итоги явки на выборы, которые сегодня проходят на Среднем Урале.

Источник: Reuters

По его информации, явка в Екатеринбурге по-прежнему на 10% ниже, чем в целом по области (средняя по региону составляет почти 27%), передает корреспондент Накануне.RU.

«Что касается общего состояния избирательного процесса, то из 2,9 тыс. заявившихся наблюдателей, [на участки] пришло гораздо меньше, около 1,5 тыс., — отметил Чайников. — В основном не явились наблюдатели от кандидатов в органы местного самоуправления. Более 800 членов комиссий с правом совещательного голоса работают в основном от КПРФ. На сегодня замечаний к организации выборов, к тому, что происходит на избирательных участках, нет».

Тем не менее, поступило 12 жалоб по выборам в органы местного самоуправления, однако серьезными их назвать, по мнению руководителя Облизбиркома, нельзя.

«Нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, на результаты выборов, пока нет», — подчеркнул Чайников.

Отметим, что за ходом выборов следят 117 аккредитованных в Облизбиркоме журналистов из 34 средств массовой информации.

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