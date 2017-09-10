Екатеринбург остается в аутсайдерах по явке на выборах
Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников озвучил промежуточные итоги явки на выборы, которые сегодня проходят на Среднем Урале.
Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников озвучил промежуточные итоги явки на выборы, которые сегодня проходят на Среднем Урале.
По его информации, явка в Екатеринбурге
«Что касается общего состояния избирательного процесса, то из 2,9 тыс. заявившихся наблюдателей, [на участки] пришло гораздо меньше, около 1,5 тыс., — отметил Чайников. — В основном не явились наблюдатели от кандидатов в органы местного самоуправления. Более 800 членов комиссий с правом совещательного голоса работают в основном от КПРФ. На сегодня замечаний к организации выборов, к тому, что происходит на избирательных участках, нет».
Тем не менее, поступило 12 жалоб по выборам в органы местного самоуправления, однако серьезными их назвать, по мнению руководителя Облизбиркома, нельзя.
«Нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, на результаты выборов, пока нет», — подчеркнул Чайников.
Отметим, что за ходом выборов следят 117 аккредитованных в Облизбиркоме журналистов из 34 средств массовой информации.