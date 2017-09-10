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16:11 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Голосование на выборах в Новосибирской области завершилось

Напомним, жители региона выбирали депутата Совета депутатов Новосибирска, одного депутата Законодательного собрания Новосибирской области, также прошли выборы по отдельным округам в районные советы депутатов.

Голосование на выборах в Единый день голосования в Новосибирской области завершилось.

10 сентября прошли довыборы депутатов в Законодательное собрание НСО по 21 округу, явка, по данным на 19:30, составила 13,11% 7 490 человек.

Также новосибирцы выбирали депутата Совета депутатов Новосибирска по 14 округу, явка, по данным на 19:30 составила 7,94% или 2 749 человек. .

Кроме того в НСО прошли выборы депутатов в Горсовет Карасука и дополнительные выборы по отдельным округам в советы депутатов Баганского района (округа № 1 и № 20), Болотнинского района (№ 4, № 14), города Болотное (№ 10), Искитимского района (№ 16, № 31), Леснополянского сельсовета Коченевского района (по десятимандатному избирательному округу), Куйбышева (одномандатный округ № 1), города Черепаново (округ № 2) и Чистоозерного района (№ 15).

Окончательные данные по явке будут озвучены Избирательной комиссией Новосибирской области после подсчета голосов.

«Вести» планируют посетить штабы кандидатов и получить их комментарии о ходе голосования.

Справка
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