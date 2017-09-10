За депутатов горсовета проголосовали 175 тысяч омичей
В городской избирательной комиссии огласили результаты явки избирателей на выборах в омский горсовет по состоянию на 18:00.
В городской избирательной комиссии огласили результаты явки избирателей на выборах в омский горсовет по состоянию на 18:00.
К этому времени на участки пришли 19,44% человек или 175 тыс. избирателей.
Среди лидеров по числу проголосовавших
На прошлогодних выборах в Законодательное собрание и Госдуму явка к этому времени составляла 29,3%, на выборах губернатора в 2015 году в аналогичное время проголосовали 20,7% человек.