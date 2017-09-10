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16:09 (мск), источник: СуперОмск

За депутатов горсовета проголосовали 175 тысяч омичей

В городской избирательной комиссии огласили результаты явки избирателей на выборах в омский горсовет по состоянию на 18:00.

Источник: Reuters

К этому времени на участки пришли 19,44% человек или 175 тыс. избирателей.

Среди лидеров по числу проголосовавших по-прежнему числится Ленинский округ (21%), на втором месте Октябрьский округ (20%), на третьем — Советский (19,6%). В Кировском округе проголосовали 18% избирателей и в Центральном — 18,9%.

На прошлогодних выборах в Законодательное собрание и Госдуму явка к этому времени составляла 29,3%, на выборах губернатора в 2015 году в аналогичное время проголосовали 20,7% человек.

Справка
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