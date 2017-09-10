Имя министра обороны озвучат во вторник, 12 сентября

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Имя нового министра национальной обороны Румынии озвучат уже во вторник, 12 сентября, заявил журналистам в воскресенье лидер Социал-демократической партии соседней страны Ливиу Драгня.

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По его словам, кандидатуру на пост глава Минобороны представят премьеру Михаю Тудосе в ходе заседания СДП.

Во вторник, 5 сентября, министр обороны Румынии Адриан Цуцуяну объявил, что подает в отставку. Как уточняют СМИ, решение оставить свой пост было принято из-за того, что сотрудники Минобороны Румынии не смогут воспользоваться всеми своими правами до 15 сентября. Речь идет о выплатах заработных плат. Тудосе сразу же утвердил эту отставку.

Цуцуяну входил в правительство, состав которого утвержден 29 июня этого года парламентом Румынии. На данный момент обязанности главы Минобороны исполняет вице-премьер Марчел Чолаку.