Имя министра обороны озвучат во вторник, 12 сентября
Во вторник, 12 сентября, будет представлена кандидатура министра национальной обороны Румынии.
Во вторник, 12 сентября, будет представлена кандидатура министра национальной обороны Румынии.
КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Имя нового министра национальной обороны Румынии озвучат уже во вторник, 12 сентября, заявил журналистам в воскресенье лидер
По его словам, кандидатуру на пост глава Минобороны представят премьеру Михаю Тудосе в ходе заседания СДП.
Во вторник, 5 сентября, министр обороны Румынии Адриан Цуцуяну объявил, что подает в отставку. Как уточняют СМИ, решение оставить свой пост было принято
Цуцуяну входил в правительство, состав которого утвержден 29 июня этого года парламентом Румынии. На данный момент обязанности главы Минобороны исполняет
Кандидат на пост министра национальной обороны Румынии должен быть утвержден президентом Клаусом Йоханнисом.