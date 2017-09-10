Более 16,2% избирателей Ростовской области пришли на выборы

Источник: Reuters

В Ростовской области общая явка избирателей составила 16,26%. Таковы данные по состоянию на 15:00 10 сентября, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на официальную информацию регионального избиркома.

Всего в 13 муниципальных образованиях на избирательные участки пришли 9,5 тысяч человек. К лидерам по явке добавился Неклиновский район — там больше трети избирателей отдали свои голоса.

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В полдень в числе самых активных районов по явке избирателей были отмечены Тацинский, Аксайский Орловский, Семикаракорский и Зимовниковский.