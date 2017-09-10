Более 16,2% избирателей Ростовской области пришли на выборы
В ряде районов явка превысила 30%
В ряде районов явка превысила 30%
В Ростовской области общая явка избирателей составила 16,26%. Таковы данные по состоянию на 15:00 10 сентября, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на официальную информацию регионального избиркома.
Всего в 13 муниципальных образованиях на избирательные участки пришли 9,5 тысяч человек. К лидерам по явке добавился Неклиновский район — там больше трети избирателей отдали свои голоса.
В полдень в числе самых активных районов по явке избирателей были отмечены Тацинский, Аксайский Орловский, Семикаракорский и Зимовниковский.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 сентября, в единый день голосования, в Ростовской области проходят повторные и дополнительные выборы депутатов. Жители 13-ти муниципальных образований будут выбирать депутатов представительных органов власти в городских округах и сельских поселениях. Основные выборы пройдут в