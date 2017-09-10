Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литовский премьер обвинил Путина в «экономическом удушении»
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
В Швейцарии подтвердили конфискацию «золота Януковича»
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Die Presse: Европа встала стеной на защиту России
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Стройные ноги и осиная талия: Володина предстала в купальнике
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
"Русская Кардашьян" порадовала Сеть "прелестями в песке" - СМИ
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
14День знаний в российских школах
17:55 (мск), источник: ИА REGNUM

Более 16,2% избирателей Ростовской области пришли на выборы

В ряде районов явка превысила 30%

Источник: Reuters

В Ростовской области общая явка избирателей составила 16,26%. Таковы данные по состоянию на 15:00 10 сентября, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на официальную информацию регионального избиркома.

Всего в 13 муниципальных образованиях на избирательные участки пришли 9,5 тысяч человек. К лидерам по явке добавился Неклиновский район — там больше трети избирателей отдали свои голоса.

Справка
Без открепительных: как теперь голосовать на выборах не по месту жительстваВ единый день голосования избиркомы опробуют в 20 регионах новую систему включения граждан в списки избирателей по месту их пребывания

В полдень в числе самых активных районов по явке избирателей были отмечены Тацинский, Аксайский Орловский, Семикаракорский и Зимовниковский.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 сентября, в единый день голосования, в Ростовской области проходят повторные и дополнительные выборы депутатов. Жители 13-ти муниципальных образований будут выбирать депутатов представительных органов власти в городских округах и сельских поселениях. Основные выборы пройдут в Родионово-Несветайском и Тацинском районах. В Азове, Волгодонске, Донецке, Таганроге, Шахтах, Аксайском, Орловском, Сальском, Семикаракорском и Зимовниковском районах состоятся дополнительные выборы. В Зимовниковском и Неклиновском районах — повторные.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Мэрия Москвы пасует?
Захарова ответила на слова постпреда Украины при ООН о Чуркине
Задержан глава дочерней компании «Роснефти»
Политологи оценили показатели явки на выборах 10 сентября
Лавров рассказал, зачем были созданы зоны деэскалации в Сирии
Сотникова прокомментировала слухи о завершении карьеры
Саакашвили по громкой связи попросили покинуть поезд до Киева
Ураган «Ирма» оставил без света более миллиона жителей Флориды
Спорт
Швед выйдет в «дамки» Мужской сборной России предстоит сразиться с грозными хорватами, которых многие эксперты считают фаворитами противостояния
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Эдгард Запашный назвал сына редким именем Представитель известной цирковой династии выбрал сыну необычное имя.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь