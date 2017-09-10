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17:54 (мск), источник: РИА Новости

Пушков раскритиковал Меркель за слова о Крыме и Германии

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель, которая сравнила присоединение Крыма к России с разделением Германии.

Источник: РИА "Новости"

«К сведению Меркель: если что и сравнивать с объединением Германии, так это воссоединение России с Крымом после периода искусственного разделения», — написал сенатор в Twitter. Он добавил, что канцлеру Германии следовало бы не заниматься ложными сравнениями, а всместо этого вспомнить о роли Москвы в падении Берлинской стены.

«Не Киеву немецкий народ обязан своим единством», — говорится в записи.

Ранее канцлер ФРГ сравнила воссоединение Крыма с Россией с разделением Германии на ГДР и ФРГ.

«Я рассуждаю так: а что было бы, если бы тогда к нам в ГДР было бы такое отношение, под лозунгом «Германия поделена, тут ничего не изменить», — заявила Меркель, назвав позицию тех людей, которые были готовы вести страну к объединению «очень мужественной».

Ранее глава Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер предложил европейским странам закрыть глаза на изменение статуса Крыма и перейти к «выстраиванию отношений» с Россией вместо того, чтобы продолжать усиливать давление. Его инициативу поддержал также кандидат в канцлеры от партии «Альтернатива для Германии» Александер Гауланд.

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