Пушков раскритиковал Меркель за слова о Крыме и Германии

Источник: РИА "Новости"

«К сведению Меркель: если что и сравнивать с объединением Германии, так это воссоединение России с Крымом после периода искусственного разделения», — написал сенатор в Twitter. Он добавил, что канцлеру Германии следовало бы не заниматься ложными сравнениями, а всместо этого вспомнить о роли Москвы в падении Берлинской стены.

«Не Киеву немецкий народ обязан своим единством», — говорится в записи.

Ранее канцлер ФРГ сравнила воссоединение Крыма с Россией с разделением Германии на ГДР и ФРГ.

«Я рассуждаю так: а что было бы, если бы тогда к нам в ГДР было бы такое отношение, под лозунгом «Германия поделена, тут ничего не изменить», — заявила Меркель, назвав позицию тех людей, которые были готовы вести страну к объединению «очень мужественной».