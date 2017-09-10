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17:42 (мск), источник: Noi.md

Поезд с Саакашвили остановлен на территории Польши

Поезд, в котором Михаил Саакашвили хотел пересечь границу Польши и Украины, остановлен на польской территории по требованию украинских властей.

Источник: Noi.md

Поезд должен был отправится в 14:07 по киевскому времени, однако руководители госкомпании «Укразалізниця», по словам Саакашвили, запретили движения состава до тех пор, пока он его не покинет. В тоже время по громкоговорителю сообщили, что согласно информации, которая поступила от национальной полиции Украины в поезде находится лицо, которому запрещен въезд на территорию Украину, поэтому он не может начать движение, пока это человек будет находиться в поезде.

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Депутаты Верховной Рады Юрий Деревянко, сопровождающий Саакашвили, назвал «преступным» указание украинских властей о запрете движения поезда, в котором находится экс-президент Грузии. Как утверждает лидер «Батькившины» Юлия Тимошенко соответствующее распоряжение поступило лично от главы государства Петра Порошенко. «Порошенко фактически взял в заложники всех пассажиров нашего поезда. Это не президент, а барыга», — сказал журналистам Саакашвили.

Тем временем, пресс-служба украинской полиции сообщила, что у пункта пропуска «Краковец» задержаны более ста человек в камуфляжной форме, которые двигались в сторону украинского-польской границы. У них изъяли газовые баллончики, стартовый пистолет, а также металлические предметы.

Ранее Михаил Саакашвили на брифинге в польском Перемышле сообщил, что не будет пересекать границу через пункт пропуска «Краковец» и въедет на территорию Украины с журналистами и депутатами на скоростном поезде «Перемышль- Киев». Такое решение политик объяснил тем, что возле «Краковца» сейчас находятся вооруженные «титушки», которые могут организовать провокации.

В воскресенье лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии и бывший глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили обещал пересечь польско-украинскую границу, ориентировочно в 13.00 по киевскому времени. На пункте пропуска «Краковец» (Львовская область) его готовились встретить как противники, так и сторонники.

Украинские СМИ вели прямую трансляцию с пункта пропуска, где можно наблюдать несколько сотен приверженцев Саакашвили, включая и бывших бойцов добровольческих батальонов. На автобусах прибыло примерно такое же количество противников, которые, по мнению штаба опального политика, намерены устроить провокации.

Саакашвили отказался от брифинга в Жешуве и поехал в автобусе с журналистами и депутатами к украинской границе только с 11-летним сыном (сопровождавшая его жена Сандра Рулофс, очевидно, осталась в Жешуве).

Возле пункта пропуска «Краковец» (Львовская область) сторонники Саакашвили накануне разбили палаточный лагерь и установили сцену.

Украинские пограничники сообщили, доступ к пункту пропуска ограничен во избежание конфликтных ситуаций и провокаций. Полицейские задержали здесь активистку Femen. Она провела акцию на дороге перед КПП — оголила грудь и подняла портреты Порошенко и Саакашвили с надписью «Fools without borders» («Дураки без границ»).

Юлия Тимошенко заявила журналистам в Жешуве, что приехала защитить не только права Саакашвили, но Украину от «очередного авторитаризма и репрессий оппозиции». Лидер «Батькивщины» призвала к объединению все украинские демократические силы для того, чтобы «прекратить создание в стране коррупционной диктатуры, которую олицетворяет Порошенко».

Саакашвили намерен прорываться на территорию Украины в сопровождении журналистов и депутатов Верховной Рады, в частности, от партий «Батькивщина» и «Самопомощь».

Отвечая ранее на вопрос журналистов, рассматривает ли он сценарий ареста на границе и экстрадицию в Грузию, Саакашвили не исключил, что украинские власти могут похитить его и переправить в Грузию, но это будет, как отметил политик, «уголовным преступлением, за которое придется отвечать всем, кто это совершит».

Как заявил накануне в эфире одного из национальных телеканалов первый замглавы Госпогранслужбы Украины генерал-лейтенант Василий Серватюк, у Саакашвили пограничники заберут документы и отправят назад в Польшу. По его словам, польская сторона обязана принять бывшего грузинского лидера со справкой об изъятии украинских документов.

5 сентября Министерство юстиции Украины подтвердило, что получило новый, уже третий запрос от прокуратуры Грузии на арест и экстрадицию Саакашвили, против которого на родине возбуждено четыре уголовных дела. Ему, в частности, инкриминируют растрату государственных средств и превышение служебных полномочий. Киев ранее заявлял о политических мотивах преследования бывшего грузинского лидера и отказывался выдавать его Тбилиси.

26 июля в Государственной миграционной службе Украины сообщили о том, что президент Петр Порошенко подписал указ о лишении находящегося на тот момент в США Михаила Саакашвили украинского гражданства. Формальным поводом для этого стало то, что политик якобы не сообщил украинским властям об уголовном преследовании в Грузии.

Сам Порошенко заявил, что вынужден был подписать соответствующий указ, поскольку в противном случае он нарушит действующие законы и Конституцию Украины. Лишение украинского гражданства Саакашвили его сторонники назвали «политической расправой» Порошенко и его окружения, которых политик обвинял в коррупции. Саакашвили пообещал вернуться в Украину 10 сентября и оспорить лишение его гражданства в суде. Грузинского гражданства Михаила Саакашвили лишили 4 декабря 2015 года.

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