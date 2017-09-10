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21:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В 37 районах края прошли выборы в органы местного самоуправления

Жители края голосовали за представителей органов самоуправления.

В единый день голосования, 10 сентября, в Красноярском крае прошли выборы в органы местного самоуправления. Власть выбирали в 37 районах региона.

По данным краевого избиркома, в Канске, Лесосибирске, Железногорске, Минусинске, Назарово, Норильске проходят выборы в городские советы. В Абанском, Ачинском, Енисейском, Идринском, Ирбейском, Казанчинском, Кежемском и Туруханском районах голосуют за депутатов райсоветов. Явка в первой половине дня по всему региону составила 8,18%.

Официальной информации о нарушениях на избирательных участках края не поступало. Выборы прошли в штатном режиме.

Отметим, что 10 сентября выборы проводятся в 82 из 85 регионов страны. В политическом процессе не участвуют Санкт-Петербурга, Магаданская области и Ингушетия.

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