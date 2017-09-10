В 37 районах края прошли выборы в органы местного самоуправления
Жители края голосовали за представителей органов самоуправления.
Жители края голосовали за представителей органов самоуправления.
В единый день голосования, 10 сентября, в Красноярском крае прошли выборы в органы местного самоуправления. Власть выбирали в 37 районах региона.
По данным краевого избиркома, в Канске, Лесосибирске, Железногорске, Минусинске, Назарово, Норильске проходят выборы в городские советы. В Абанском, Ачинском, Енисейском, Идринском, Ирбейском, Казанчинском, Кежемском и Туруханском районах голосуют за депутатов райсоветов. Явка в первой половине дня по всему региону составила 8,18%.
Официальной информации о нарушениях на избирательных участках края не поступало. Выборы прошли в штатном режиме.
Отметим, что 10 сентября выборы проводятся в 82 из 85 регионов страны. В политическом процессе не участвуют