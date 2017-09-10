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17:53 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области проголосовали 56,5 тысяч избирателей

Данные на 15.00 предоставил пресс-центр Избирательной комиссии Волгоградской области.

Как сообщает ИКВО, сегодня, в Единый день голосования, на избирательные участки, где проходят дополнительные выборы в Волгоградскую областную Думу, определяются главы сельских поселений и решается судьба сотен мандатов представителей органов самоуправления, до 15.00 пришли 56 506 человек. Явка по региону составила 17,76%.

Справка
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Так, на дополнительных выборах в Волгоградскую областную Думу средняя явка составила 11,75%. Избирательные участки посетило 23 354 избирателей. Активность по Среднеахтубинскому округу № 9 — 14,84%. Здесь проголосовал 15091 избиратель, по Дзержинскому округу № 15 — 8,51%. Свой выбор сделали 8263 избирателя.

В Новокиевском сельском поселении Новоаннинского района до 15.00 с выбором из числа кандидатов определились 48,26% избирателей: там выбирают главу муниципального образования. Чуть ниже активность жителей Тростянского сельского поселения Еланского района: в выборах главы поселения приняли участие 47,44% избирателей. Более 46% жителей пришли на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за кандидатов на пост главы Большетерновского сельского поселения Чернышковского района, 42,85% — за претендентов на должность руководителя Мокроольховского сельского поселения Котовского района. На досрочных выборах главы Верхнедобринского сельского поселения Жирновского района проголосовали 43,45% избирателей.

Меньше всего избирателей на муниципальных выборах — 11,69% — оказалось в Заплавненском сельском поселении Ленинского района, где сегодня выбирают в Совет депутатов поселения.

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