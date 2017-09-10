В Крыму отреагировали на протест Украины против выборов в регионе

«Это их обычная позиция, им же нужно о чем-то говорить, вот и они говорят о том, что весь мир не признает, хотя это абсолютно не так. На последних выборах в Госдуму у Крыма появились там свои представители, которые работают, и есть положительные моменты их работы. Для нас самое главное, что эти выборы признает вся страна, а то, что они заявляют, это состояние души», — сказал Малышев журналистам.