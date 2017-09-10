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17:48 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму отреагировали на протест Украины против выборов в регионе

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев заявил, что на протест министерства иностранных дел Украины в связи с выборами в крымском регионе — обычная реакция Киева.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье на полуострове выбирают губернатора города Севастополя, также проходят довыборы в крымский парламент и ряд муниципалитетов. По этому поводу МИД Украины уже выразил протест.

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«Это их обычная позиция, им же нужно о чем-то говорить, вот и они говорят о том, что весь мир не признает, хотя это абсолютно не так. На последних выборах в Госдуму у Крыма появились там свои представители, которые работают, и есть положительные моменты их работы. Для нас самое главное, что эти выборы признает вся страна, а то, что они заявляют, это состояние души», — сказал Малышев журналистам.

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