На Кубани проголосовал почти миллион избирателей

— Максимальные показатели зафиксированы в Новороссийском избирательном округе — 38,75 процента, Азовском — 38,09 и Лесистом — 35,67. Минимальная явка отмечена в Калининском (9,19 процента), Курортном (11,5) и Сочинском (12,98) округах, — рассказали в избиркоме края.
Как уже писала «РГ», всего в Краснодарском крае в списки внесено 4 029 126 избирателей. В выборах депутатов Заксобрания участвуют кандидаты от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, «Коммунистов России» и ЛДПР. В 2017 году число кубанских парламентариев уменьшится со 100 до 70: половина из них будет избрана по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.