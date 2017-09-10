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17:52 (мск), источник: "Российская газета"

На Кубани проголосовал почти миллион избирателей

На Кубани на выборах депутатов Законодательного собрания Краснодарского края уже проголосовали более 990 тысяч человек. По официальным данным, к 15:00 на избирательные участки пришли 24,59 процента от общего числа включенных в списки для голосования.

— Максимальные показатели зафиксированы в Новороссийском избирательном округе — 38,75 процента, Азовском — 38,09 и Лесистом — 35,67. Минимальная явка отмечена в Калининском (9,19 процента), Курортном (11,5) и Сочинском (12,98) округах, — рассказали в избиркоме края.

Справка
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Как уже писала «РГ», всего в Краснодарском крае в списки внесено 4 029 126 избирателей. В выборах депутатов Заксобрания участвуют кандидаты от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, «Коммунистов России» и ЛДПР. В 2017 году число кубанских парламентариев уменьшится со 100 до 70: половина из них будет избрана по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

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