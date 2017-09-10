На Кубани проголосовал почти миллион избирателей

В единый день голосования избиркомы опробуют в 20 регионах новую систему включения граждан в списки избирателей по месту их пребывания

Без открепительных: как теперь голосовать на выборах не по месту жительства

Как уже писала «РГ», всего в Краснодарском крае в списки внесено 4 029 126 избирателей. В выборах депутатов Заксобрания участвуют кандидаты от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, «Коммунистов России» и ЛДПР. В 2017 году число кубанских парламентариев уменьшится со 100 до 70: половина из них будет избрана по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.