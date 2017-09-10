Лавров рассказал о цели создания зон деэскалации в Сирии

Источник: AP 2017

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая в воскресенье, 10 сентября, на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, рассказал о цели создания зон деэскалации в Сирии.

Инфографика Война с терроризмом в Сирии Война с терроризмом: результаты операций ВКС России и коалиции во главе с США.

По его словам, это прекращение насилия в арабской республике.

При этом глава российского дипведомства подчеркнул, что зоны деэскалации — это временная мера, и их создание не связано с желанием разделить страну.

Как заметил Лавров, в настоящее время есть договоренность о том, что зоны безопасности в Сирии будут функционировать полгода.

«Это не постоянная мера, ни у кого из тех, кто договорился о создании этих зон, нет намерения вечно их сохранять, тем самым, по сути дела, создавая какие-то анклавы на долгие годы на сирийской территории», — цитирует главу МИД РФ ТАСС.