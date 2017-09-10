Лавров рассказал о цели создания зон деэскалации в Сирии
В воскресенье глава МИД России провел переговоры со своим коллегой из Саудовской Аравии.
В воскресенье глава МИД России провел переговоры со своим коллегой из Саудовской Аравии.
Глава МИД России Сергей Лавров, выступая в воскресенье, 10 сентября, на
По его словам, это прекращение насилия в арабской республике.
Как заметил Лавров, в настоящее время есть договоренность о том, что зоны безопасности в Сирии будут функционировать полгода.
«Это не постоянная мера, ни у кого из тех, кто договорился о создании этих зон, нет намерения вечно их сохранять, тем самым, по сути дела, создавая
Напомним, 4 мая этого года Россия, Турция и Иран подписали меморандум о создании в Сирии четырех зон деэскалации, а также выступили гарантами этого соглашения.