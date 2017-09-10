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17:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Лавров рассказал о цели создания зон деэскалации в Сирии

В воскресенье глава МИД России провел переговоры со своим коллегой из Саудовской Аравии.

Источник: AP 2017

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая в воскресенье, 10 сентября, на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, рассказал о цели создания зон деэскалации в Сирии.

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По его словам, это прекращение насилия в арабской республике.

При этом глава российского дипведомства подчеркнул, что зоны деэскалации — это временная мера, и их создание не связано с желанием разделить страну.

Как заметил Лавров, в настоящее время есть договоренность о том, что зоны безопасности в Сирии будут функционировать полгода.

«Это не постоянная мера, ни у кого из тех, кто договорился о создании этих зон, нет намерения вечно их сохранять, тем самым, по сути дела, создавая какие-то анклавы на долгие годы на сирийской территории», — цитирует главу МИД РФ ТАСС.

Напомним, 4 мая этого года Россия, Турция и Иран подписали меморандум о создании в Сирии четырех зон деэскалации, а также выступили гарантами этого соглашения.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Геннадий сапрунов
Лавров конечно парень не дурак, но ведь кому служит подлец....
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