Жалоб на нарушения на выборах в Севастополе не поступало

Источник: РИА Новости

По словам члена ЦИК России Александра Клюкина, задолго до выборов аналитики прогнозировали в Севастополе конфликтные ситуации и скандалы.

«Жалоб, обращений, говорящих о том, что на избирательных участках зафиксированы какие-то нарушения или неправомерные действия со стороны как членов участковых избирательных комиссий, так и наблюдателей, в городскую избирательную комиссию не поступало», — сказал представитель избирательной комиссии города Севастополя во время прямого включения в информационном центре ЦИК России.

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По его информации, на 15.00 явка на выборах губернатора города Севастополя составила порядка 25%. Как отметил участвующий во включении из Севастополя зампредседателя городского заксобрания Александр Кулагин, вероятно, на явке сказывается хорошая погода, установившаяся в регионе, и ближе к вечеру явка повысится.

«Это важное событие для города-героя Севастополя, для всех людей, которые проживают на территории нашего города. Ощущение очень сильные. Для города настоящий праздник», — отметил представитель избиркома города.