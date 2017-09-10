Каждый третий избиратель проголосовал на выборах в Прикамье
Голосование завершится в 22.00.
Голосование завершится в 22.00.
К 18.00 в Пермском крае явка на выборах составила 34,92%, сообщили «Уралинформбюро» в
Наибольшую активность проявили жители Уинского (58,42%) и Соликамского (57,54%) районов, наименьшую — жители Свердловского района Перми (27,52%).
10 сентября 2017 года в Прикамье выбирают губернатора региона и депутатов муниципальных представительных органов. Голосование завершится в 22.00.