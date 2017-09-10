К 15:00 в Калининградской области проголосовало 209,5 тысяч человек

Источник: Калининград.Ru

По состоянии на 15:00 показатель явки на выборах губернатора Калининградской области составил 26,32% или 209 502 человека. Такие данные приводит пресс-служба облизбиркома.

В лидерах по явке Светлогорск — 54,64%, Мамоново — 50,87% и Советск — 40,92%. Отметим, что облизбирком не привёл данные о территориях с самой низкой активностью избирателей. Всего в списки включено более 792 тысяч человек.

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Отметим, что в 2017 году выборы проходят с 07:00 до 21:00. Время для голосование увеличили депутаты областной Думы.