Избирательные участки закрылись в Омске при рекордно низкой явке в 21 процент

О том, что в городе может быть зафиксирован антирекорд, стало известно еще в 18.00 часов, когда явка в ряде округов так и не достигла 20%. Представители горизбиркома успокаивали себя тем, что на выборах губернатора Омской области активность избирателей была еще ниже, а в регионах Дальнего Востока вообще проголосовало в Единый день чуть больше 15% избирателей.

Таким образом, не исключено, что Омску удалось избежать порки на федеральном уровне за низкий результат. Тем не менее, результаты выглядят более чем скромно. Всего в выборах приняло участие 190 тысяч человек, при 900-х тысячах избирателей, имеющих право голосовать.