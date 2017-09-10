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18:03 (мск), источник: Om1.ru

Избирательные участки закрылись в Омске при рекордно низкой явке в 21 процент

Только что в городе закончилось голосование по выборам депутатов Омского городского совета. Свое мнение выразила лишь четверть активного электората.

О том, что в городе может быть зафиксирован антирекорд, стало известно еще в 18.00 часов, когда явка в ряде округов так и не достигла 20%. Представители горизбиркома успокаивали себя тем, что на выборах губернатора Омской области активность избирателей была еще ниже, а в регионах Дальнего Востока вообще проголосовало в Единый день чуть больше 15% избирателей.
Таким образом, не исключено, что Омску удалось избежать порки на федеральном уровне за низкий результат. Тем не менее, результаты выглядят более чем скромно. Всего в выборах приняло участие 190 тысяч человек, при 900-х тысячах избирателей, имеющих право голосовать.

Справка
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По данным на 20.00 часов местного времени, то есть к моменту закрытия участков, явка составила всего 21%. Общие данные по округам теперь выглядят так:

КАО — 19, 5%

ЛАО — 23%

ОАО — 22,8%

САО — 21%

ЦАО — 20,6%

Несмотря на это, выборы в Омске признаны состоявшимися и на участках начался подсчет голосов. Предварительные данные обещают обнародовать завтра к утру. Глава областной избирательной комиссии Нестеренко уже заявил о том, что ошибки исключены благодаря qr коду.

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