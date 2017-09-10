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18:58 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Голосование на выборах в Свердловской области завершилось

Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.

Источник: УралИнформБюро

В Свердловской области завершилось голосование на выборах губернатора, глав 4 муниципалитетов и депутатов дум. В 20.00 закрылись все избирательные участки, сообщает «Уралинформбюро».

По данным на 18.00, явка в регионе составляла 33,47%. Самая высокая была зафиксирована в поселке Свободный (57%), самая низкая — в Среднеуральске (19,7%).

В 20 муниципалитетах области в рамках фестиваля «Уральские самоцветы» в течение дня проходили розыгрыши квартир и автомобилей Lada Granta. По предварительным сведениям, жилье выиграли 14 человек, машины — 65.

В Пермском крае, где 10 сентября 2017 года выбирают губернатора и депутатов муниципальных представительных органов, голосование завершится в 22.00. К 18.00 на участки в Прикамье наведались 34,92% избирателей.

Предварительные итоги голосования на выборах разных уровней — в ближайших материалах «Уралинформбюро».

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