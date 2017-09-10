Явка избирателей в Свердловской области превысила 33%
По состоянию на 18:00.
По состоянию на 18:00.
Явка избирателей в Свердловской области по данным на 18:00 по местному времени (16:00 по мск) составляет 33,47%. Об этом сообщили в
Лидером по количеству граждан обладающих правом голоса и пришедших на участки
Наименьшую активность проявляют жители Среднеуральска — 19,70%, а также жители Орджоникидзевского и Чкаловского районов Екатеринбурга — 20,32% и 20,46% соответственно.
Явка избирателей на выборах главы региона в 2017 году также
Отметим, что из почти трёх тысяч наблюдателей, зарегистрированных от политических партий, на выборы вышли только порядка полторы тысячи человек. На малое количество наблюдателей на участках также обратила внимание уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 10 сентября свердловчане выбирают главу региона. Также в Свердловской области проходят выборы четырёх мэров и депутатов в 49 городских округах и муниципалитетах.