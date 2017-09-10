Явка избирателей в Свердловской области превысила 33%

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Явка избирателей в Свердловской области по данным на 18:00 по местному времени (16:00 по мск) составляет 33,47%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального избиркома корреспонденту ИА REGNUM.

Лидером по количеству граждан обладающих правом голоса и пришедших на участки по-прежнему остаётся Свободненский район. Там проголосовало 57% свердловчан. Следующие две позиции занимают Верхнесалдинский и Серовский районы с 51,86% и 51,80% соответственно.

Наименьшую активность проявляют жители Среднеуральска — 19,70%, а также жители Орджоникидзевского и Чкаловского районов Екатеринбурга — 20,32% и 20,46% соответственно.

Явка избирателей на выборах главы региона в 2017 году также по-прежнему выше, чем явка в это же время на прошлых прямых выборах губернатора Свердловской области. В 2003 году в это время суток она составила 24,42%. При этом явка на текущих выборах ниже, чем на выборах в единый день голосования в прошлом году. Осенью 2016 года на выборах в государственную думу и законодательное собрание Свердловской области явка избирателей на 18:00 по местному времени составила 35,97%.

Отметим, что из почти трёх тысяч наблюдателей, зарегистрированных от политических партий, на выборы вышли только порядка полторы тысячи человек. На малое количество наблюдателей на участках также обратила внимание уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.