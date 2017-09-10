14 квартир и 65 авто: на Среднем Урале подвели предварительные итоги розыгрыша призов среди избирателей
На Среднем Урале подвели итоги розыгрыша призов среди избирателей.
На Среднем Урале подвели итоги розыгрыша призов среди избирателей.
Как сообщили Накануне.RU в
Напомним, с 8.00 на территории «фестивальных» муниципалитетов работали 742 центра награждения, где разыгрывалось 15 квартир, 130 автомобилей, 10 тыс. единиц бытовой техники и 700 тыс. других подарков. Любой житель, достигший 18-летнего возраста и зарегистрированный на территории проведения акции, мог попытать счастья, собственноручно достав из «волшебного» ящика с подарками тот, что придется ему по душе.
«Желающих оказалось столько, что порой у стеклянных кубов, в которые были заложены подарочные сертификаты, выстраивалась очередь. Но ни один из пришедших не остался без подарка, сувениры с символикой фестиваля — ручки, кружки, фонарики, блокноты