14 квартир и 65 авто: на Среднем Урале подвели предварительные итоги розыгрыша призов среди избирателей

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фестиваля «Уральские самоцветы», ровно в 20.00 завершилось награждение участников. Окончательные итоги акции еще не подведены, информация с мест продолжает поступать, однако, по предварительным данным, жители 20 муниципалитетов, участвующих в фестивале, получили в качестве подарков 14 квартир, 65 автомобилей «Лада Гранта», около 5 тыс. единиц бытовой техники и почти 700 тыс. других подарков.

Напомним, с 8.00 на территории «фестивальных» муниципалитетов работали 742 центра награждения, где разыгрывалось 15 квартир, 130 автомобилей, 10 тыс. единиц бытовой техники и 700 тыс. других подарков. Любой житель, достигший 18-летнего возраста и зарегистрированный на территории проведения акции, мог попытать счастья, собственноручно достав из «волшебного» ящика с подарками тот, что придется ему по душе.