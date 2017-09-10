На губернаторских выборах в Прикамье подана единственная жалоба
В настоящее время полиция занимается проверкой, указанной в жалобе, по поводу массового подвоза рабочих одного из предприятий на избирательный участок Дзержинского района Перми.
В настоящее время полиция занимается проверкой, указанной в жалобе, по поводу массового подвоза рабочих одного из предприятий на избирательный участок Дзержинского района Перми.
На территории Пермского края в единый день голосования 10 сентября по состоянию на 18:00 местного времени (16:00 мск) средняя явка избирателей составляет 34,92%. На аналогичное время в 2016 году (проводились выборы депутатов Заксобрания и гордуму Перми, а также депутатов Госдумы) явка составляла 29,71%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.
Наибольшую активность проявили избиратели Уинского района 58,42% и Соликамского района 57,54%. Больше половины электората проголосовало в Кишертском, Суксунском и Юрлинском районах, которые являются сельскохозяйственными территориями.
В аутсайдерах
Вместе с тем, член краевой избирательной комиссии Антон Маклаев отметил, что при неблагоприятных погодных условиях пермяки проявляют активность. Также он сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что с момента открытия избирательных участков официально зафиксирована лишь одна жалоба. Она касается массового подвоза рабочих одного из предприятий для голосования на участке в Дзержинском районе Перми. Сейчас информацию проверяют сотрудники органов внутренних дел.
Напомним, что 10 сентября в Пермском крае проходят губернаторские выборы, выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, а также ряд местных референдумов по самообложению граждан.