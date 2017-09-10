На губернаторских выборах в Прикамье подана единственная жалоба

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На территории Пермского края в единый день голосования 10 сентября по состоянию на 18:00 местного времени (16:00 мск) средняя явка избирателей составляет 34,92%. На аналогичное время в 2016 году (проводились выборы депутатов Заксобрания и гордуму Перми, а также депутатов Госдумы) явка составляла 29,71%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.

Наибольшую активность проявили избиратели Уинского района 58,42% и Соликамского района 57,54%. Больше половины электората проголосовало в Кишертском, Суксунском и Юрлинском районах, которые являются сельскохозяйственными территориями.

В аутсайдерах по-прежнему Свердловский район Перми — 27,52%. Наименьшую активность проявили и жители города Кунгура — 28,84%, а также Краснокамского района — 28,20%.

Вместе с тем, член краевой избирательной комиссии Антон Маклаев отметил, что при неблагоприятных погодных условиях пермяки проявляют активность. Также он сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что с момента открытия избирательных участков официально зафиксирована лишь одна жалоба. Она касается массового подвоза рабочих одного из предприятий для голосования на участке в Дзержинском районе Перми. Сейчас информацию проверяют сотрудники органов внутренних дел.