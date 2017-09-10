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18:37 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии завершилось голосование на муниципальных выборах

УФА, 10 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии завершилось голосование на муниципальных выборах. В 20.00 по местному времени закрылись все 285 избирательных участков.

В Единый день голосования в республике прошли выборы депутатов в органы местного самоуправления. Всего 171 избирательная кампания, в том числе три основные кампании: в Белорецке, Бирске и Юматовском сельсовете Уфимского района.

Помимо этого, прошли 168 дополнительных избирательных кампаний по выборам депутатов в органы местного самоуправления различных уровней.

Всего замещалось 256 депутатских мандатов.

Впервые участковые комиссии будут использовать технологию изготовления протоколов об итогах голосования с машиночитаемым QR-кодом.

На сайте Центральной избирательной комиссии Башкортостана создан раздел «Выборы 2017», в котором аккумулируется вся актуальная информация по выборам. Кроме того, информация о выборах размещается в разделах территориальных избирательных комиссий на сайтах муниципальных образований.

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