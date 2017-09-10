В Башкирии завершилось голосование на муниципальных выборах

В Единый день голосования в республике прошли выборы депутатов в органы местного самоуправления. Всего 171 избирательная кампания, в том числе три основные кампании: в Белорецке, Бирске и Юматовском сельсовете Уфимского района.

Помимо этого, прошли 168 дополнительных избирательных кампаний по выборам депутатов в органы местного самоуправления различных уровней.

Всего замещалось 256 депутатских мандатов.

Впервые участковые комиссии будут использовать технологию изготовления протоколов об итогах голосования с машиночитаемым QR-кодом.