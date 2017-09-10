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20:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые активные избиратели в России

Избиратели в Мордовии стали самыми активными в единый день голосования в России, сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Так, по данным на 15:00 по московскому времени на выборах главы региона уже проголосовали более 55 процентов избирателей.

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«Наиболее высокая явка — 75 процентов — зарегистрирована в Атяшевском и Кочкуровском районах, низкая — в Рузаевском районе, где на этот час проголосовали 39,2 процента избирателей», — сообщила заместитель председателя республиканского Центризбиркома Нина Чудаева.

В других регионах показатели ниже, так, в Москве, по данным на это же время, явка составила около 8,5 процента.

В единый день голосования, 10 сентября, выборы проходят почти во всех регионах России, за исключением Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурга. В 16 субъектах выбирают губернаторов, еще в шести — депутатов региональных парламентов. Всего в воскресенье проходит 5,8 тысячи выборов разного уровня, число кандидатов превышает 88 тысяч.

5 комментариевк этой статье
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Комментарии5
Комментарии
5
Андрей Волков
Сначала на всякий случай цифру назвали, потом пересчитают, убедятся в том, что она далека от истины, народ схавает.
Время циклично...
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