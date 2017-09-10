Названы самые активные избиратели в России

Источник: РИА "Новости"

Так, по данным на 15:00 по московскому времени на выборах главы региона уже проголосовали более 55 процентов избирателей.

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«Наиболее высокая явка — 75 процентов — зарегистрирована в Атяшевском и Кочкуровском районах, низкая — в Рузаевском районе, где на этот час проголосовали 39,2 процента избирателей», — сообщила заместитель председателя республиканского Центризбиркома Нина Чудаева.

В других регионах показатели ниже, так, в Москве, по данным на это же время, явка составила около 8,5 процента.