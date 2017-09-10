Названы самые активные избиратели в России
Избиратели в Мордовии стали самыми активными в единый день голосования в России, сообщает РИА Новости.
Избиратели в Мордовии стали самыми активными в единый день голосования в России, сообщает РИА Новости.
Так, по данным на 15:00 по московскому времени на выборах главы региона уже проголосовали более 55 процентов избирателей.
«Наиболее высокая явка — 75 процентов — зарегистрирована в Атяшевском и Кочкуровском районах, низкая — в Рузаевском районе, где на этот час проголосовали 39,2 процента избирателей», — сообщила заместитель председателя республиканского Центризбиркома Нина Чудаева.
В единый день голосования, 10 сентября, выборы проходят почти во всех регионах России, за исключением Ингушетии, Магаданской области и
Время циклично...